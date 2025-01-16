Отряд рязанской полиции вернулся с Северного Кавказа

В ночь на 16 января в Рязани состоялась торжественная встреча сводного отряда полиции, который вернулся из шестимесячной служебной командировки на Северный Кавказ. За это время рязанские полицейские активно помогали своим коллегам, обеспечивая порядок и безопасность в регионе, сообщает сайт УМВД Рязанской области.

На территории отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани встречать коллег прибыли: начальник УМВД по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай, его заместители — полковник полиции Вадим Черемисин и полковник внутренней службы Дмитрий Чеканов, руководители различных подразделений и территориальных органов. Родные и близкие сотрудников также были рядом, чтобы поздравить своих близких с возвращением.

Во время торжественного построения Владимир Алай выразил благодарность отряду за профессионализм, стойкость и слаженную работу. Он подчеркнул, что все поставленные задачи были выполнены на высшем уровне, сотрудники сводного отряда снова подтвердили репутацию рязанской полиции как одного из самых надежных и эффективных подразделений.

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Особые слова признания начальник регионального УМВД адресовал родственникам полицейских, которые поддерживали своих близких в это непростое время, проявив терпение и понимание.

После отпуска полицейские вернутся к своей повседневной службе, в ближайшем будущем планируется награждение отличившихся сотрудников.