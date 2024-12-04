Отметившие золотую свадьбу супруги из Рязани на личном примере доказали, что посуда бьётся на счастье

Официальные ресурсы ГУ ЗАГС продолжают публиковать истории рязанских пар, которые либо только вступили в брак, либо прожили долгую совместную жизнь. Новый пост на своей странице ВКонтакте разместила руководитель ведомства Елена Сорокина. Она рассказала история любви известного рязанского краеведа Юрия Владимировича Блудова и его супруги Валентины Николаевны. Золотую свадьбу пара отметила в рязанском загсе 4 декабря:
Вместе с женой Юрий Владимирович уехал на Камчатку. Там ему предложили службу в КГБ.
Юрий Блудов – автор исследований о Сергее Есенине. Его супруга – хозяйка, кулинар и садовод.