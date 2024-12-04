Отметившие золотую свадьбу супруги из Рязани на личном примере доказали, что посуда бьётся на счастье

Официальные ресурсы ГУ ЗАГС продолжают публиковать истории рязанских пар, которые либо только вступили в брак, либо прожили долгую совместную жизнь. Новый пост на своей странице ВКонтакте разместила руководитель ведомства Елена Сорокина. Она рассказала история любви известного рязанского краеведа Юрия Владимировича Блудова и его супруги Валентины Николаевны. Золотую свадьбу пара отметила в рязанском загсе 4 декабря:

4 декабря 1974 года родилась семья Блудовых – Юрия Вадимовича и Валентины Николаевны. Они учились в параллельных группах в радиоинституте. После окончания госэкзаменов и перед отъездом сокурсников на преддипломные практики решили сыграть свадьбу. Набралось 90 человек! А как Вы хотите? Родственники, студенты из двух групп. Только открылось кафе “Алые паруса” в студенческой столовой на Братиславской. В нём и отмечали. Студенты сами его ремонтировали и обустраивали. Играл вокально-инструментальный студенческий ансамбль. Было весело! По окончании один “весёлый” студент нёс коробку хрустальных, взятых напрокат бокалов. И, конечно, уронил…Целых не осталось, но, как оказалось, это было к счастью! — рассказывает Сорокина.



Вместе с женой Юрий Владимирович уехал на Камчатку. Там ему предложили службу в КГБ.

— С особой теплотой вспоминают Камчатку, до сих пор поддерживают отношения с оставшимися там друзьями. В счастливом браке родилась дочь, родительская гордость. Подрастает внук. Закончив службу, трудовую деятельность, супруги не утратили активность, вовлеченность в общественную жизнь, — говорится в посте.

Юрий Блудов – автор исследований о Сергее Есенине. Его супруга – хозяйка, кулинар и садовод.