Отменят ли бесплатную медицинскую помощь в России? Эксперты медицинского страхования ответили на самые волнующие вопросы

С 1 сентября 2023 года вступят в силу новые Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденные Правительством РФ. В СМИ начала появляться информация, что теперь за неотложную помощь при внезапных острых заболеваниях и обострениях хронических болезней, если это не угрожает жизни, пациентам придется платить. Кроме того, оплачивать нужно будет госпитализацию и обследования, а также лекарственные препараты. «Информация о том, что медицинская помощь станет платной, не соответствует действительности и является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта, распространенной рядом СМИ», — выразил позицию ведомства помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Почему новое Постановление не приведет к тому, что россиянам придется платить за медицинскую помощь, которая ранее была бесплатной, разъясняют эксперты системы ОМС.

Меняет ли Постановление виды и объемы медицинской помощи, которые оказываются для россиян бесплатно?

Новые Правила никаким образом не меняют базовые нормативно-правовые акты, регулирующие оказание бесплатной медицинской помощи гражданам России в системе ОМС. Подробные описания видов, условий и порядков оказания бесплатной медпомощи устанавливаются в Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи, которая ежегодно утверждается Правительством РФ и действует на всей территории страны.

«Принципиально важный момент — Правила не меняют нормативное регулирование бесплатной медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий, действующей на территории РФ. Это означает, что медицинская помощь для россиян, как и прежде – бесплатна в системе ОМС», — подчеркивает советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС» Михаил Пушков.

Утвержденные Правила направлены исключительно на упорядочения предоставления платных медицинских услуг в системе здравоохранения РФ. Они определяют, в каких случаях медицинская организация вправе предложить пациенту оплатить медицинские услуги.

«И ранее существовали нормы, устанавливающие право на предоставление платных медицинских услуг. Теперь определен порядок их предоставления, в нем конкретизированы действия медицинского персонала, требования к условиям Договора и другие организационные действия», — подчеркивает эксперт. Важный момент новых Правил — платная медицинская помощь в системе ОМС оказывается только в случае выполнения медицинской организацией всех требований Программы государственных гарантий и территориальных программ госгарантий. Эта норма изложена п.7. II Раздела Правил. «Это очень важное требование, устанавливающее приоритеты в деятельности медицинских организаций, которые работают на территории субъекта РФ по программа госгарантий», — отмечает Михаил Пушков.

Будут ли россияне платить за неотложную медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний, если их жизни ничего не угрожает?

Никаких оснований для самостоятельной оплаты пациентом неотложной медицинской помощи в Постановлении нет. В соответствии с Программой государственных гарантий, она оказывается россиянам бесплатно и предусматривает оказание медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента.

«Она входит в базовую программу ОМС. Пациенты, как и прежде, имеют полное право обратиться за неотложной медицинской помощью, например, в случае обострения хронического заболевания (при повышенной температуре тела, колебаниях артериального давления, при которых может появляться головная боль или головокружение), при острой зубной боли, ушибах и других», — разъясняет член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.

Нужно ли платить за госпитализацию и обследования пациенту, если они не назначены врачом?

Да, нужно. Новые Правила фиксируют существующие ранее нормы оказания медицинской помощи. При оказании медпомощи по Программе государственных гарантий в основе выбора лечебно-диагностической тактики лежат требования Порядков и стандартов оказания медицинской помощи. Порядок получения медицинской помощи в системе ОМС регламентирован, в том числе и медицинскими показаниями. «Например, сдать анализы, пройти инструментальные, диагностические обследования, получить медицинскую помощь узкого специалиста в поликлинике пациент может по направлению врача. Если такого направления нет, то все виды диагностических и лечебных процедур, осуществленных исключительно по личной инициативе при отсутствии медицинских показаний, оплачиваются из личных средств пациента», — подчеркивает Михаил Пушков. В практике также встречаются ситуации, когда, например, пациент при нахождении в условиях стационара, хочет пройти дополнительные обследования, которые не связаны с основным поводом к госпитализации как по основной, так и сопутствующей патологии. Например, находясь в травматологическом отделении, он хочет выполнить УЗИ органов брюшной полости, имея в анамнезе хронический панкреатит, который в период госпитализации находится вне обострения.Такое обследование – это плановое амбулаторное наблюдение пациента у врача терапевта или гастроэнтеролога, которое он может получить в поликлинике бесплатно.

«В таких случаях предложение от медицинской организации пройти обследование на платной основе совершенно обоснованно. Но, если в той же самой ситуации в условиях стационара возникли медицинские показания для проведения УЗИ органов брюшной, т.е. наблюдаются клинические проявления острого панкреатита, то комплекс диагностических исследований для определения показаний для назначения терапии, дальнейшей тактики ведения пациента, а, возможно, и его перевода в профильное отделение медицинской организации, должен быть выполнен бесплатно, т.к. имеет соответствующие медицинские показания», — отмечает Михаил Пушков.

Нужно ли платить пациенту за назначение лекарств, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также тех, которые не были закуплены стационаром за счет бюджета?

Новые Правила определяют случаи, когда это возможно. Лекарственные препараты, назначенные лечащим врачом в период нахождения в стационаре, бесплатны для пациента. Документы, регламентирующие оказание медпомощи, содержат их рекомендованный перечень при терапии того или иного заболевания. При выборе и смене лекарственного препарата также основополагающую роль играют медицинские показания. «Это необходимость замены определенного лекарственного препарата, вызванная его не переносимостью, например, аллергией или побочными реакциями. Замена осуществляется вынуждено, по медицинским показаниям. Решение о включении в комплексную терапию и закупку лекарственных препаратов для стационарного лечения, которые должны применяться в соответствии с требованиям Порядков и стандартов оказания медицинской помощи при таких заболеваниях и не входят в перечень ЖНВЛП, принимает врачебно-консультативная комиссия медицинской организации. Новые лекарства предоставляются бесплатно», — отмечает Алексей Старченко.

В Правилах регламентируются случаи, когда пациенту могут предложить оплатить лекарственный препарат. «Препараты, которые не входят в перечень ЖНВЛП, могут предложить приобрести пациенту за счёт собственных средств, особенно в тех случаях, когда он настаивает на тех или иных торговых марках. Подчёркиваю, именно торговых марках. В таком случае медицинская организация может предложить их на платной основе», — комментирует Михаил Пушков.

Такие же нормы действуют и в отношении назначения медицинских изделий и лечебного питания.

Добрый день, уважаемые коллеги.

Недавно на страницах СМИ появилась оценка новых правил предоставления платных медуслуг со стороны адвоката Ирины Гриценко — «Некоторые виды медпомощи в России станут платными». https://lenta.ru/news/2023/08/02/neotlozhka_platnaya/?ysclid…

Это информация вводит в заблуждение пациентов.

Наши эксперты предоставили подробные разъяснения относительно новых Правил.

Очень просим взять информацию в работу.

БЕСПЛАТНУЮ ПОМОЩЬ НЕ ОТМЕНЯТ

Новые правила предоставления медорганизациями платных медуслуг не приведут к сокращению бесплатной помощи россиянам

С 1 сентября 2023 года вступят в силу новые Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденные Правительством РФ. В СМИ начала появляться информация, что теперь за неотложную помощь при внезапных острых заболеваниях и обострениях хронических болезней, если это не угрожает жизни, пациентам придется платить. Кроме того, оплачивать нужно будет госпитализацию и обследования, а также лекарственные препараты. «Информация о том, что медицинская помощь станет платной, не соответствует действительности и является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта, распространенной рядом СМИ», — выразил позицию ведомства помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Почему новое Постановление не приведет к тому, что россиянам придется платить за медицинскую помощь, которая ранее была бесплатной, разъясняют эксперты системы ОМС.

Меняет ли Постановление виды и объемы медицинской помощи, которые оказываются для россиян бесплатно?

Новые Правила никаким образом не меняют базовые нормативно-правовые акты, регулирующие оказание бесплатной медицинской помощи гражданам России в системе ОМС. Подробные описания видов, условий и порядков оказания бесплатной медпомощи устанавливаются в Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи, которая ежегодно утверждается Правительством РФ и действует на всей территории страны.

«Принципиально важный момент — Правила не меняют нормативное регулирование бесплатной медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий, действующей на территории РФ. Это означает, что медицинская помощь для россиян, как и прежде – бесплатна в системе ОМС», — подчеркивает советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС» Михаил Пушков.

Утвержденные Правила направлены исключительно на упорядочения предоставления платных медицинских услуг в системе здравоохранения РФ. Они определяют, в каких случаях медицинская организация вправе предложить пациенту оплатить медицинские услуги.

«И ранее существовали нормы, устанавливающие право на предоставление платных медицинских услуг. Теперь определен порядок их предоставления, в нем конкретизированы действия медицинского персонала, требования к условиям Договора и другие организационные действия», — подчеркивает эксперт. Важный момент новых Правил — платная медицинская помощь в системе ОМС оказывается только в случае выполнения медицинской организацией всех требований Программы государственных гарантий и территориальных программ госгарантий. Эта норма изложена п.7. II Раздела Правил. «Это очень важное требование, устанавливающее приоритеты в деятельности медицинских организаций, которые работают на территории субъекта РФ по программа госгарантий», — отмечает Михаил Пушков.

Будут ли россияне платить за неотложную медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний, если их жизни ничего не угрожает?

Никаких оснований для самостоятельной оплаты пациентом неотложной медицинской помощи в Постановлении нет. В соответствии с Программой государственных гарантий, она оказывается россиянам бесплатно и предусматривает оказание медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента.

«Она входит в базовую программу ОМС. Пациенты, как и прежде, имеют полное право обратиться за неотложной медицинской помощью, например, в случае обострения хронического заболевания (при повышенной температуре тела, колебаниях артериального давления, при которых может появляться головная боль или головокружение), при острой зубной боли, ушибах и других», — разъясняет член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.

Нужно ли платить за госпитализацию и обследования пациенту, если они не назначены врачом?

Да, нужно. Новые Правила фиксируют существующие ранее нормы оказания медицинской помощи. При оказании медпомощи по Программе государственных гарантий в основе выбора лечебно-диагностической тактики лежат требования Порядков и стандартов оказания медицинской помощи. Порядок получения медицинской помощи в системе ОМС регламентирован, в том числе и медицинскими показаниями. «Например, сдать анализы, пройти инструментальные, диагностические обследования, получить медицинскую помощь узкого специалиста в поликлинике пациент может по направлению врача. Если такого направления нет, то все виды диагностических и лечебных процедур, осуществленных исключительно по личной инициативе при отсутствии медицинских показаний, оплачиваются из личных средств пациента», — подчеркивает Михаил Пушков. В практике также встречаются ситуации, когда, например, пациент при нахождении в условиях стационара, хочет пройти дополнительные обследования, которые не связаны с основным поводом к госпитализации как по основной, так и сопутствующей патологии. Например, находясь в травматологическом отделении, он хочет выполнить УЗИ органов брюшной полости, имея в анамнезе хронический панкреатит, который в период госпитализации находится вне обострения.Такое обследование – это плановое амбулаторное наблюдение пациента у врача терапевта или гастроэнтеролога, которое он может получить в поликлинике бесплатно.

«В таких случаях предложение от медицинской организации пройти обследование на платной основе совершенно обоснованно. Но, если в той же самой ситуации в условиях стационара возникли медицинские показания для проведения УЗИ органов брюшной, т.е. наблюдаются клинические проявления острого панкреатита, то комплекс диагностических исследований для определения показаний для назначения терапии, дальнейшей тактики ведения пациента, а, возможно, и его перевода в профильное отделение медицинской организации, должен быть выполнен бесплатно, т.к. имеет соответствующие медицинские показания», — отмечает Михаил Пушков.

Нужно ли платить пациенту за назначение лекарств, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также тех, которые не были закуплены стационаром за счет бюджета?

Новые Правила определяют случаи, когда это возможно. Лекарственные препараты, назначенные лечащим врачом в период нахождения в стационаре, бесплатны для пациента. Документы, регламентирующие оказание медпомощи, содержат их рекомендованный перечень при терапии того или иного заболевания. При выборе и смене лекарственного препарата также основополагающую роль играют медицинские показания. «Это необходимость замены определенного лекарственного препарата, вызванная его не переносимостью, например, аллергией или побочными реакциями. Замена осуществляется вынуждено, по медицинским показаниям. Решение о включении в комплексную терапию и закупку лекарственных препаратов для стационарного лечения, которые должны применяться в соответствии с требованиям Порядков и стандартов оказания медицинской помощи при таких заболеваниях и не входят в перечень ЖНВЛП, принимает врачебно-консультативная комиссия медицинской организации. Новые лекарства предоставляются бесплатно», — отмечает Алексей Старченко.

В Правилах регламентируются случаи, когда пациенту могут предложить оплатить лекарственный препарат. «Препараты, которые не входят в перечень ЖНВЛП, могут предложить приобрести пациенту за счёт собственных средств, особенно в тех случаях, когда он настаивает на тех или иных торговых марках. Подчёркиваю, именно торговых марках. В таком случае медицинская организация может предложить их на платной основе», — комментирует Михаил Пушков.

Такие же нормы действуют и в отношении назначения медицинских изделий и лечебного питания.

Нужно ли пациенту оплачивать индивидуальное медицинское наблюдение, если для этого нет показаний?

Это услуга платная для пациента. Если, находясь в стационаре, пациент по своему желанию хочет установить индивидуальный пост медицинского наблюдения то, это входит в возможности платной медицины, которая обеспечивает больший комфорт для пациентов по аналогии с одноместными палатами комфортного пребывания. Вместе с тем, пациенту нужно знать, что при наличии медицинских показаний услуга индивидуального поста медицинского наблюдения должна быть предоставлена бесплатно.

Нужно ли платить пациенту, если при получении медицинской помощи он хочет сохранить анонимность?

Да, в этом случае медицинская помощь для пациента будет платной. Пациент, полностью отдавая себе отчёт о своих действиях, исключает возможность оплаты оказанной ему медицинской помощи по установленным правилам, действующим в системе ОМС.

Что делать, когда если права на получение бесплатной медицинской помощи нарушаются?

Практика показывает, что, к сожалению, медицинские организации могут использовать отдельные нормы, не принимая во внимание всю совокупность норм и требований правовой базы, сопровождающей оказание бесплатной медицинской помощи в системе ОМС, а пациенту во всех нюансах разобраться крайне сложно.

«Поэтому каждый застрахованный, который хотел бы тратить на защиту своих прав в системе ОМС как можно меньше времени и быть максимально обеспечен правовой защитой, должен просто знать номер телефона своей страховой компании, чей полис ОМС находится у него на руках. Консультации специалистов страховых медицинских организаций, работающих в системе ОМС, всегда бесплатны и компетентны», — подчеркивает советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаил Пушков.