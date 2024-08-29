Открывается коридор затмений: с 18 сентября вселенная даст мистические возможности исправить ошибки

В период с 18 сентября по 2 октября мы входим в осенний коридор затмений. Это двухнедельный период между солнечным и лунным затмениями (или наоборот). Это астрономическое явление происходит два раза в год, весной и осенью, и служит важной вехой в нашем развитии.

Солнечное затмение может произойти только в новолуние, то есть при соединении Солнца и Луны, когда диск Луны закрывает солнечный. Лунное затмение может произойти только в полнолуние, то есть при противостоянии Солнца и Луны, когда Земля находится между светилами и заслоняет своею тенью лунный диск.

18 сентября произойдёт лунное затмение, которое, по сути, является полнолунием. В этот период мы можем продемонстрировать свои новые навыки, отпустить старые проблемы и открыть для себя новые перспективы. Подробнее об этом периоде рассказала 7info астролог Елена Чулюканова.

Как период с 18 сентября повлияет на людей

Каждые полтора года меняется кармическая ось, которая задаёт общую тему для всех нас, помимо обычных повседневных забот. С 18 июля 2023 года мы находимся на оси Овен-Весы. В это время наше внимание сосредоточено на отношениях — как личных, так и социальных. Мы часто сталкиваемся с терминами вроде «санкции», «переговоры» и «ультиматумы», что подчеркивает значимость общения и умения находить компромиссы в текущий момент.

Осенний коридор затмений будет особенно значимым, так как завершит текущую ось и перейдёт в другую. Это отличная возможность для всех нас пересмотреть свои достижения и исправить ошибки.

— Сентябрьское полнолуние/лунное затмение произойдет 18 сентября 2024 года — это уникальное время, которое сильно повлияет на наши эмоции и физическое самочувствие. Это событие будет особенно важным, так как Луна окажется в знаке Рыб, что усилит воздействие на интуицию и чувства, — рассказывает Елена Чулюканова.

Этот период может стать поворотным для многих, позволяя увидеть жизнь под новым углом. Кроме того, несколько планет, Уран и Плутон, движутся в ретроградном направлении. Это даёт нам возможность оглянуться на свое прошлое, пройти какие-то уроки, решить незаконченные вопросы.

Что нельзя делать в период затмения 18 сентября и как привлечь удачу

Наблюдайте, какие люди и события из прошлого появляются в вашей жизни — это сигнал, что нужно что-то завершить в этих отношениях или ситуациях. Ретроградность планет может создавать ощущение, что вы тормозите или ходите по кругу, не продвигаясь вперед — не переживайте, позже будет возможность сделать рывок.

Луна будет находиться в водном знаке Рыб, и этот период становится особенно эмоциональным и мистическим. Обратите внимание на свою интуицию, ваши чувства, мысли и эмоции — будут знаки, не пропустите.

Энергия Рыб побуждает нас к глубокому самопознанию, медитации и поиску смысла жизни. В это время многие начинают интересоваться духовными практиками, заниматься творчеством, а также чувствуют потребность в уединении. Луна в Рыбах может сделать нас более чувствительными, поэтому важно внимательно относиться к своим эмоциям и внутреннему состоянию.

Обратите внимание на здоровье: больше гуляйте и будьте на природе, старайтесь высыпаться, пейте больше воды. После полнолуния новое может начать приходить в виде благоприятных перспектив, неожиданных знакомств или просто удачно складывающихся обстоятельств. Обязательно пользуйтесь появляющимися возможностями!