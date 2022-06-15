Отели России, в которые можно заселиться с собаками

Сервис поездок и путешествий Туту.ру составил подборку дог-френдли отелей в России. Это десять отличных в плане сервиса вариантов, куда можно заселиться с питомцем и отлично провести время.

Пансионат «Акварели». Московская область

Территория огороженная и охраняемая, дважды за лето её обрабатывают средствами против клещей. Для собак в «Акварелях» есть игровая площадка, адаптированная под разные размеры четвероногих. На территории также протекает река с удобным спуском к воде, много ручьёв, фонтанов и прудов. При необходимости купить корм, пакеты для выгула собак, ошейник, миску и прочее можно в магазине неподалёку.

Хозяевам тоже здесь понравится. Это отличное место для активного отдыха: крытый бассейн с летним пляжем, пять видов бань и саун, духовой тир, бильярд, множество спортивных площадок, гольф-центр. Для гостей работает ресторан с несколькими залами, баром, верандами и караоке.

Foresta Festival Park. Московская область

Очень большая территория в одном из самых живописных и экологически чистых мест Подмосковья. Необычный многоуровневый ландшафт, обилие растительности, дубовая роща — есть где выгулять питомца. На ресепшен бесплатно дают одноразовые пакеты и совки.

New Riga Village. Московская область

Очень красивый отель с уютными номерами и домиками на большом пруду. Рядом лес. С собаками можно заселиться в таунхаусы категории Family или Romantic. Есть ограничения: в отель принимают только четвероногих постояльцев до пяти килограммов.

Ramada by Wyndham Kazan City Centre. Казань

Отель расположен в центре Казани, недалеко от кремля. Ramada by Wyndham уникальна тем, что предлагает специальное меню room-сервиса для животных. Хозяева могут угостить своих питомцев блюдами из курицы, креветок, печени и других ингредиентов.

Отель «ВКС-Кантри». Владимирская область

Большая зелёная территория, отличные номера и много мест для спокойных безопасных прогулок с домашними питомцами: луга, лес, песчаный берег реки, красивые тихие уголки с симпатичным ландшафтным дизайном.

Глэмпинг «КручеДачи». Тверская область

Идеальное место для тех, кто устал от соседей. Расстояния между домиками в глэмпинге очень большие, можно не переживать о том, что кто-то может помешать отдыху. А для питомцев тут вообще раздолье: вокруг только природа и почти нет ни людей, ни домов, ни машин. В «КручеДачи» рады всем четвероногим независимо от породы и веса.

Vazuza Country Club. Смоленская область

Ещё один вариант с просторной ухоженной территорией и размещением с собаками без доплат. Рядом — центр живописной деревеньки. Vazuza Country Club предлагает постояльцам спа, сауну, бильярд. На территории клуба есть лодочный причал.

Глэмпинг «Лучшее место». Адлер

Глэмпинг в густом лесу на территории Сочинского национального парка. Персонал бесплатно предоставляет миски для воды и корма.

Экокомплекс «Мазаная горка». Ленинградская область

Туристический экокомплекс с очень классным дизайном и деревянным интерьером находится в живописном лесу на берегу реки Лемовжи. Домашних животных размещают без доплаты. В числе развлечений кроличья и фазанья фермы, маяк с обзорной площадкой, места для барбекю, рыбалка.

Гостевой дом «Родионова дача». Московская область

Уютный домик с террасой, площадка для пикника, зона барбекю и просто огромная свободная территория для выгула собак. Разрешено размещение с питомцами любых размеров за дополнительную плату.