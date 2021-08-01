Отец убитой самарской школьницы впервые прокомментировал трагедию

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Папа 15-летней школьницы дал первое интервью после убийства его дочери полицейским под Самарой, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина рассказал, что вечером в роковой день волновался и звонил девочке в районе полдвенадцатого. По его словам, она пообещала вернуться через полчаса.

«Она классная была девчонка, очень, я любил ее до смерти! У меня не осталось никого. У меня жена умерла от рака, осталась дочка – последнее, что у меня было в жизни. <…> Убили не только ребенка, убили меня», – пояснил отец погибшей.

Инцидент произошел 29 июля возле жилого дома в поселке Петра. По предварительной версии, 42-летний подполковник полиции сбил девочку на автомобиле, решил скрыть факт ДТП и расправился с пострадавшей ножом. Его отправили под арест на два месяца.