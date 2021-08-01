19.5 C
Рязань
Понедельник, 2 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Отец убитой самарской школьницы впервые прокомментировал трагедию

Никита Брыкин
Отец убитой самарской школьницы впервые прокомментировал трагедию
Фото РЕН ТВ
- Advertisement -

Папа 15-летней школьницы дал первое интервью после убийства его дочери полицейским под Самарой, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина рассказал, что вечером в роковой день волновался и звонил девочке в районе полдвенадцатого. По его словам, она пообещала вернуться через полчаса.

«Она классная была девчонка, очень, я любил ее до смерти! У меня не осталось никого. У меня жена умерла от рака, осталась дочка – последнее, что у меня было в жизни. <…> Убили не только ребенка, убили меня», – пояснил отец погибшей.

Инцидент произошел 29 июля возле жилого дома в поселке Петра. По предварительной версии, 42-летний подполковник полиции сбил девочку на автомобиле, решил скрыть факт ДТП и расправился с пострадавшей ножом. Его отправили под арест на два месяца.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,522ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]