Отец участника СВО получит квартиру после расселения дома

Глава администрации города Рязани Виталий Артёмов ответил на вопросы рязанцев в ходе личного приёма. Об этом сообщает администрация города.

По вопросу расселения дома № 16Б на проезде Грибоедова обратился рязанец, сын которого является участником СВО. После прошлого личного приёма заявителю было предложено несколько квартир, одна из которых подошла по всем параметрам. Глава администрации поручил управлению энергетики и жилищно-коммунальному хозяйству помочь рязанцу оформить необходимые документы и сделать ремонт в жилом помещении.

Жители дома 8 по Южному переулку обратились по поводу перераспределения земельного участка под многоквартирным домом в связи с застройкой очередной секции дома. По словам заявителей, при смене застройщика оказалось, что жители первых секций лишены прохода к своим подъездам, нет места под парковочную зону, а также детскую площадку. Виталий Артёмов поручил управлению капитального строительства организовать встречу с застройщиком. Ранее в строительной компании сообщали, что готовы благоустроить территорию и установить детскую площадку на прилегающей территории МКД.

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Следующий заявитель пришел на приём с вопросом переселения из аварийного дома № 8 по ул. Колхозной. По информации управления капитального строительства, процедура запланирована на 2025 год. В настоящее время ожидается выделение финансирования на указанные цели из средств федерального бюджета.