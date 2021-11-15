Отец-тиран показал, как задушил трехлетнюю дочку и зарезал супругу из-за ревности

В Оренбургской области продолжается расследование жестокого убийства трехлетней девочки и ее 20-летней матери в селе Кваркино, пишет КП.

По версии следствия, глава семейства начал душить жену, которая вскоре потеряла сознание. В это время он задушил ребенка, после чего его возлюбленная очнулась. В итоге злоумышленник зарезал ее ножом. Затем мужчина скрылся с места происшествия, но вскоре его удалось задержать.

На допросах он признался, что якобы уличил свою супругу в измене. По словам знакомых, перед убийством жена неделю не приходила домой.

«Она бы так с ним никогда не поступила. Она всегда была ему верна», – рассказали друзья семьи.

Подруга женщины пояснила, что за неделю убийства она жила у матери, а ее супруг все это время сидел с ребенком. В тот день, когда ее убили, она ехала забирать свои вещи. Женщина собирались уйти от мужа вместе с дочерью. Судя по опубликованным кадрам, убийца напал на жену со спины.

Следователи пришли к выводу, что мужчина убил жену из ревности, а дочь – из-за сложившейся ситуации с распадом семьи.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram.

Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]