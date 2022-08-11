Отдыхавших на озере Сынтул москвичей обокрал житель Касимова

Добычей вора стали дорогие гаджеты и складная мебель.

33-летний житель Подмосковья с друзьями отдыхал в палатке на берегу озера Сынтул. Мужчина рассказал полиции, что из его палатки пропали дорогой смартфон, музыкальная колонка и складные стулья.

Правоохранители выяснили, что к краже причастен 23-летний житель Касимова. Похищенное изъяли.

Предварительно установлено, что подозреваемый также отдыхал на берегу озера недалеко от москвичей. Ночью злоумышленник пробрался в палатку к соседям и забрал гаджеты и 10 предметов мебели — 2 стола и 8 стульев.

Краденое подозреваемый спрятал в лесу, собираясь позже продать «улов».

По статье о краже касимовцу грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщили в УМВД по Рязанской области.