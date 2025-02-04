Отчим забил насмерть 7-летнего мальчика в Калининградской области

В Калининградской области по подозрению в убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске задержан его отчим, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

О пропаже мальчика вчера утром в полицию заявила его мать. Сообщалось, что вечером 2 февраля около 9 часов вечера ребёнок ушёл из дома в неизвестном направлении после ссоры с родителями и не вернулся к утру.

Сейчас с задержанным мужчиной работают следователи, предварительно, мать участия в убийстве сына не принимала.

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К месту сокрытия тела ребенка выехали следователи и следователи-криминалисты регионального управления СКР.

Некоторые подробности страшного преступления сообщил телеграм-канал SHOT. По информации источника, мужчина забил мальчика на глазах матери, не рассчитав силы ударов.

Утром взрослые пошли в полицию. Силовикам рассказали, что отругали Данила и пригрозили ему детским домом, а после этого ребëнок якобы ушëл на улицу и так и не вернулся. В течение всего дня ребёнка искали волонтёры и правоохранители. В итоге во время одного из допросов мать не выдержала и призналась, что мальчика убил её сожитель. Отчим периодически поколачивал еë и мальчика и в этот раз «не рассчитал силу» ударов.

Подозреваемого задержали, он сразу же признался и показал место, где спрятал труп. Ребëнка нашли в водоëме недалеко от дома, в мусорном пакете, набитом кирпичами.