Отца брянского миллиардера потребовали уволить с поста главы администрации

Прокуратура выступила с требованием уволить с поста главы администрации Карачевского района Леонида Филина, пишут «Брянские новости».

Подчеркивается, что он достиг предельного возраста, который позволяет занимать муниципальные должности.

Местные власти не расторгли трудовой договор с чиновником. Для этих целей прокуратура обратилась с иском в суд.

Известно, что Леонид Филин − отец брянского предпринимателя Алексея Филина. Его компания приобрела новороссийский завод «Атакайцемент», потратив на это 4,4 миллиарда рублей.