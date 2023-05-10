Отбывающий срок в Рязанской области Денис Сугробов может выйти по УДО

Экс-начальник ГУЭБиПК МВД России Денис Сугробов, который отбывает срок в исправительной колонии № 3 УФСИН России по Рязанской области, может выти по УДО. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Сугробова обвиняли в создании преступного сообщества и 14 эпизодах превышения полномочий. Суд приговорил его к 12 годам, половину срока заключённый отбыл. После этого экс-полицейский подал ходатайство об условно-досрочном освобождении.

112 напоминает, что подчинённые Сугробова получили от 4 до 20 лет колонии строгого режима.