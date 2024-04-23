От Торгового городка в Рязани вывозят металлические гаражи

В Рязани продолжают облагораживать территорию Торгового городка, сообщает пресс-служба администрации города.

С 18 апреля начат вывоз частных металлических гаражей, размещенных вдоль южной части границы Торгового городка, за его территорией. К 22 апреля вывезено 23 гаража.

По данным мэрии, конструкции размещены на муниципальной земле без оформления документов, они признаны незаконными постройками. Администрация помогает владельцам с вывозом имущества, предоставлены новые места для установки.

Территорию собираются благоустроить в соответствии с концепцией развития Торгового городка.