Вторник, 23 апреля, 2024

От Торгового городка в Рязани вывозят металлические гаражи

Автор: 7info

Опубликовано

В Рязани продолжают облагораживать территорию Торгового городка, сообщает пресс-служба администрации города.

С 18 апреля начат вывоз частных металлических гаражей, размещенных вдоль южной части границы Торгового городка, за его территорией. К 22 апреля вывезено 23 гаража.

По данным мэрии, конструкции размещены на муниципальной земле без оформления документов, они признаны незаконными постройками. Администрация помогает владельцам с вывозом имущества, предоставлены новые места для установки.

Территорию собираются благоустроить в соответствии с концепцией развития Торгового городка.

От Торгового городка в Рязани вывозят металлические гаражи
От Торгового городка в Рязани вывозят металлические гаражи
От Торгового городка в Рязани вывозят металлические гаражи

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