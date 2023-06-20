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От инспектора-взяточницы до порноактрисы: вспоминаем яркие роли Любови Аксёновой

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С 26 июня в эфире ТНТ покажут сразу два сезона нашумевшего сериала «Почка» с Любовью Аксёновой в главной роли. За актрисой закрепилась репутация одной из самых востребованных молодых артисток. Не будем скрывать: мы тоже обожаем эту девушку, ведь она одинаково убедительна как и в образах романтических героинь, так и в качестве отрицательных персонажей. Вот только несколько удачных примеров: 

«Почка» (2021 — …) (16+)

«Невероятная сволочь, но обаятельная» — так создатели популярного сериала описывали свою главную героиню. Наташа, сыгранная Аксёновой, действительно не вызывает теплых эмоций, а многих и откровенно раздражает. В конце концов, сочувствовать коррумпированной инспекторше пожарной охраны, привыкшей ходить по головам, очень и очень непросто. Даже когда девушка начинает искать донорскую почку для пересадки, лишь бы избежать летального исхода, её злоключения скорее смешат, чем вызывают сочувствие… поначалу. Аксёнова совершает невероятную профессиональную работу и без лишних слов дает понять, какие у Наташи мотивации, что скрывается за фасадом, а также убедительно показывает путь героини к пониманию того, что такое эмпатия. У зрителей нет шансов: в обаятельную злодейку они всё-таки влюбляются. Во втором сезоне уже сама Наташа испытывает сильные романтические чувства, и снова ищет органы для пересадки, только теперь целых 70 штук! Получается и смешно, и грустно.

Если вы «Почку» не видели, самое время исправить это досадное упущение. Тем более, что с 26 июня сериал начнут показывать на телеканале ТНТ, причем зрители смогут увидеть оба сезона проекта. К слову, создатели обещают снять третий, так что надо подготовиться! 

«Майор Гром: Чумной доктор» (2021) (16+)

Смелая, красноволосая и… совершенно непредсказуемая. Такой зрители увидели на экране Юлию Пчёлкину — героиню популярных комиксов про «Майора Грома», а в адаптации её сыграла тоже храбрая и непредсказуемая Любовь Аксёнова. Работа была непростой, ведь когда актриса начала готовиться к роли, у персонажа уже была сформировавшаяся фан-база с определенным видением. Люба не скрывает: она аккуратно создавала образ, отталкиваясь от первоисточника, хотя и вносила что-то свое. Ну, а самое главное — героиня должна была казаться сформировавшейся личностью, а не просто подружкой главного героя. Надо заметить, что ей это удалось! 

Пчёлкина в исполнении Аксёновой  — это отважная журналистка, борец за правду, которая, меняет образы, в том числе и внешне, в зависимости от обстоятельств. Юлия — самодостаточная героиня, но, не будем скрывать, и в паре с Майором Громом (Тихон Жизневский) она тоже смотрится отлично! Кстати, экранную пару мы увидим снова — оба актера появятся в продолжении. 

«Глубже!» (2020)

В комедии о безработном режиссере (Александр Паль), который начинает снимать порно по заветам Константина Станиславского и Михаила Чехова, Аксёновой досталась роль актрисы фильмов для взрослых. Её героиня Лера — девушка тонкой душевной организации, нежная, мягкая и добрая, волей судьбы попавшая в порно-индустрию. Но идея снимать контент «18+» так, будто это очередная лента Тарковского, приходится и Лере, и её партнеру Тимуру (Олег Гаас) по вкусу. В результате актеры обретают страсть к работе и получают от нее удовлетворение…во всех смыслах слова!   

Несмотря на то, что речь в картине идет о кино для взрослых, режиссер Михаил Сегал «прикрыл» в эротических сценах всё, что можно и нельзя. Но, из-за тематики проекта, Аксёнову заслуженно окрестили храброй актрисой. Ну, а её героиня Лера меньше всего похожа на звезду «клубнички», и от этого контраста за игрой Любы ещё интереснее наблюдать. 

«Бывшие» (2018 — 2021) (18+)

Одна из самых сложных ролей в карьере Аксёновой. Её героиня Яна выросла в обеспеченной семье и превратилась в типичную прожигательницу жизни, где одна вечеринка сменяет другую, алкоголь льется рекой, а запрещенные вещества употребляют как само собой разумеющееся. Неудивительно, что девушка попадает в реабилитационную клинику. Тут её лечением и восстановлением занимается психолог Илья (Денис Шведов), в недавнем прошлом алкоголик. Отношения врача и пациентки выходят за рамки профессиональных, но путь к трезвой жизни и любви окажется извилист и тернист. 

Интересный факт: чтобы лучше понять персонажа, перед съемками актриса объявила голодовку в прямом смысле слова — несколько дней она ничего не ела, а только пила чай и воду с медом. Девушка называла еду своей единственной зависимостью, поэтому и отказалась от пищи. В итоге её Яна получилась очень противоречивой, иногда раздражающей, а порой вызывающей жалость. Игру Любы оценили и зрители, и критики. Сериал выдержал три сезона, а в прошлом году вышел фильм — продолжение. 

 «Гуляй, Вася!» (2016) (16+)

Другая обаятельная стерва в фильмографии Аксёновой. Очевидно, что взбалмошная бывшая жена Василиса, которая категорически не дает развод экс-возлюбленному (Ефим Петрунин) и чинит всяческие препятствия на пути к новой любви, не должна вызывать симпатию. Между тем благодаря харизме Любы, на первый план выходит именно её пусть и не самая приятная, но зато яркая героиня, а вовсе не любовная линия вроде как положительных персонажей. 

Василиса настолько понравилась зрителям, что в 2021-м году режиссер Роман Каримов снял продолжение, где перенес всю историю на Бали. Получилось, может быть, не так смешно, как в первом фильме, но зато Аксенова такая же обаятельная, а это дорогого стоит!

«Рассказы» (2012) (16+)

Фильм, благодаря которому многие узнали актрису Любовь Аксенову, тогда ещё Новикову (девичья фамилия девушки). Перед этими съемками будущая звезда только выпустилась из ГИТИСа, снялась в нескольких проектах, но ещё не была узнаваемой. 

В комедийном альманахе Михаила Сегала (позже он снял «Глубже!») Аксеновой достался самая откровенная история. Безымянная героиня Любы заводит роман с Максом (Константин Юшкевич) — мужчиной в два раза старше себя. Но, несмотря на то, что пару с головой накрывает девятым валом страсти, отношения быстро приказывают долго жить. Оказывается, что девушка практически ничего не знает ни про историю, ни про литературу, ни про спорт, ни про всё остальное. В итоге возлюбленный бросает её, аргументируя это тем, что и даже сексом с ней заниматься не о чем (фраза в оригинальном исполнении стала даже крылатой). 

«Рассказы» с триумфом прошли на «Кинотавре» 2012-го, а сама Аксенова с триумфом ворвалась в большое кино.    

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