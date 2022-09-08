От депрессии избавит 30-минутный ежедневный отказ от соцсетей

Улучшить психологическое состояние помогает ежедневный отказ от социальных сетей всего на 30 минут. Таковы результаты исследования, проведённого учёными из Рурского университета Бохума.

Эксперты разделили 642 добровольца на 4 группы. Первая группа сократила время пребывания в соцсетях на 30 минут. Вторая на столько же увеличила ежедневную физическую активность. Третья группа выполняла оба этих задания, а четвёртая группа стала контрольной, – пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на Journal of Public Health.

Результаты продемонстрировали, что значительнее всего психическое здоровье улучшилось у респондентов из третьей группы. Они почувствовали удовлетворённость своей жизнью и избавились от депрессии.

Интересно, что такой эффект сохранился ещё на полгода уже после окончания эксперимента.