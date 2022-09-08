Четверг, 8 сентября, 2022
Татьяна Проводина

От депрессии избавит 30-минутный ежедневный отказ от соцсетей

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Улучшить психологическое состояние помогает ежедневный отказ от социальных сетей всего на 30 минут. Таковы результаты исследования, проведённого учёными из Рурского университета Бохума.

Эксперты разделили 642 добровольца на 4 группы. Первая группа сократила время пребывания в соцсетях на 30 минут. Вторая на столько же увеличила ежедневную физическую активность. Третья группа выполняла оба этих задания, а четвёртая группа стала контрольной, – пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на Journal of Public Health.

Результаты продемонстрировали, что значительнее всего психическое здоровье улучшилось у респондентов из третьей группы. Они почувствовали удовлетворённость своей жизнью и избавились от депрессии.

Интересно, что такой эффект сохранился ещё на полгода уже после окончания эксперимента.

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