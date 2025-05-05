От Черной Слободы до Берлина: рязанка рассказала о жизни и подвиге солдата Великой Отечественной войны

Продолжается онлайн-акция «Свидетели поры огневой». Информационное агентство 7info предлагает жителям Рязанской области показать семейные реликвии, связанные с родственниками-участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, а также рассказать о судьбах и подвигах героев. Проект реализуется в дни празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также в рамках Года защитника Отечества в России.

Этим материалом, который мы получили в преддверии 9 мая, поделилась Галина Урубкова. Эта история — воспоминание о жизни и боевом пути Ивана Ивановича Воронкова, простого крестьянина из Рязанской области, ставшего героем Великой Отечественной войны. Выходец из скромной многодетной семьи участвовал в освобождении Украины, Польши и штурме Берлина. В память о героическом потомке его семья хранит его фронтовые реликвии. Предлагает проследить боевой путь Ивана Ивановича, награжденного за мужество и отвагу.

Прадед Воронков Иван Иванович родился 19 июня 1915 года в селе Черная Слобода Шацкого района Рязанской области в многодетной крестьянской семье.

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В августе 1941 года Воронков был призван Шацким РВК в ряды красной Армии и опал в 565 батальон аэродромного обслуживания (БАО), где служил командиром отделения тяги. В действующую армию прибыл в ноябре 1942 года в состав 21 гвардии механизированной Ярославской краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого бригады шофером автороты. Красноармеец Иван Воронков в любых условиях фронтовой обстановки, в любую погоду, днем и ночью, по непроходимым лесным дорогам доставлял на передовую солдат, перевозил горючее, продовольствие, боеприпасы. Нередко попадал под артиллерийский обстрел противника, бомбежку самолетов. Но судьба его берегла, Иван только 1 раз был ранен в 1943 году и вновь возвратился в строй громить фашистов. Много военных дорог прошел гвардии старший сержант Иван Воронков, освобождал Украину, Польшу, принимал участие в борьбе с немцами на Сандомирском плацдарме, штурмовал Берлин. День Победы встретил в Чехословакии. За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом доблесть и мужество гв. старший сержант Воронков Иван Иванович награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», орденами «Красная Звезда», «Отечественной войны I степени». Воронков воевал на Калининском, Воронежском, 1-ом Украинском, 1-ом Белорусском фронтах. Не раз красноармеец оказывался в критической ситуации. Но мужество и верность воинскому долгу помогали ему с честью решать боевые задачи и своевременно обеспечивать всем необходимым для ведения боевых действий.

За образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество, доблесть и героизм командир взвода подарил Воронкову Ивану флягу. Котелок солдат носил поверх вещмешка. В комплект снаряжения по вещевому довольствию также входила и кружка.

После демобилизации 13 января 1945 г. Воронков Иван вернулся в родные места и продолжил работать в совхозе «15 лет Октября» бригадиром тракторной бригады. Ветеран войны скончался 20 августа 1989 г. Похоронен на кладбище село Черная Слобода.