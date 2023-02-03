Освещение на станции Ряжск-1 в Рязанской области обновят и усилят

На станции Ряжск-1 в Рязанской области железнодорожники обновят и усилят освещение, что позволит создать комфортные условия для пассажиров, а также повысить безопасность нахождения на инфраструктуре в темное время суток. Вместо прежних 8 прожекторных мачт с люминесцентными лампами установят 11 новых опор освещения со светодиодными светильниками, которые имеют более высокую светоотдачу, больший срок службы, за счет низкого энергопотребления позволяют экономить электроэнергию примерно в 2 раза.

Новые светильники, размещенные на дополнительных опорах, усилят освещение пешеходного моста для прохода к зданию вокзала, который расположен на островной платформе. Также усилят подсветку платформ и вокзальной площади, где установлен памятник-паровоз героям-железнодорожникам, которые трудились на предприятиях Ряжского узла в годы Великой Отечественной войны.

Одна из новых опор освещения будет размещена в зоне переезда 314 км, расположенного в границах станции, что способствует улучшению видимости в темное время суток для автомобилистов.

Кроме того, в ходе работ по модернизации системы освещения на станции проведут замену воздушных и кабельных линий электропередач.