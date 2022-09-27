Осуждённые в рязанской колонии осваивают работу на новом оборудовании

В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области производят металлоизделия – ограждения лестничных маршей. Заказчиком выступает ООО «Мостехинженеринг».

Заказчик поставил новое оборудования – пистолет для точечного приваривания шпильки и сварочный аппарат-клещи. Теперь номенклатура изделий будет расширена.

Поставленное и уже имеющееся на участке оборудование будет использоваться для производства новых изделий, в том числе шкафов для слаботочного оборудования и ревизионных люков.

Сварочное оборудование простое в эксплуатации и позволяет в кратчайшие сроки обучиться работе на нём обычному сварщику. Новое оборудование позволит сократить временные затраты на производство одного изделия и снизить расход электроэнергии на участке.

Осуждённые-сварщики, работающие на этом участке, прошли обучение на рабочих местах и освоили новый для себя вид оборудования.