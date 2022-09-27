Вторник, 27 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Осуждённые в рязанской колонии осваивают работу на новом оборудовании

На главнуюНовости Рязани

В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области производят металлоизделия – ограждения лестничных маршей. Заказчиком выступает ООО «Мостехинженеринг».

Заказчик поставил новое оборудования – пистолет для точечного приваривания шпильки и сварочный аппарат-клещи. Теперь номенклатура изделий будет расширена.

Поставленное и уже имеющееся на участке оборудование будет использоваться для производства новых изделий, в том числе шкафов для слаботочного оборудования и ревизионных люков.

Осуждённые в рязанской колонии осваивают работу на новом оборудовании

Сварочное оборудование простое в эксплуатации и позволяет в кратчайшие сроки обучиться работе на нём обычному сварщику. Новое оборудование позволит сократить временные затраты на производство одного изделия и снизить расход электроэнергии на участке.

Осуждённые-сварщики, работающие на этом участке, прошли обучение на рабочих местах и освоили новый для себя вид оборудования.

Осуждённые в рязанской колонии осваивают работу на новом оборудовании
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/