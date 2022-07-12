Татьяна Проводина

Осуждённые в рязанской колонии будут шить постельное бельё

Фото пресс-службы УФСИН России по Рязанской области

Осуждённые в рязанской колонии будут шить постельное бельё для Ряжского психоневрологического интерната.

ИК-5 УФСИН России по Рязанской области заключила договор с Ряжским психоневрологическим интернатом. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По договору, осуждённые сошьют комплекты постельного белья на сумму свыше миллиона рублей.

Муниципальные органы власти Рязанской области и руководство колонии целенаправленно привлекают осуждённых к оплачиваемому труду. Таким образом оплачиваются иски пострадавшим, а осуждённые приобретают профессиональные навыки для ресоциализации.

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