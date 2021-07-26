Осужден россиянин, который застрелил 9-летнюю девочку из-за шумного ремонта

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В Чите вынесли приговор 33-летнему местному жителю, которого признали виновным в убийстве 9-летней девочки, пишет КП.

Инцидент произошел в феврале. По версии следствия, пьяный мужчина взбесился из-за ремонта, который шел в соседней квартире. В итоге злоумышленник открыл огонь по двери из охотничьего ружья, стоя на лестничной площадке.

В этот момент ребенок стоял в прихожей квартиры. Пуля попала в голову потерпевшей, В результате чего она скончалась. За несколько минут до смерти девочка записала видео и рассказала, что к ним сейчас ломился сосед.

Мужчину приговорили к 17 годам заключения в колонии строгого режима.