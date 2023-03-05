Остановка «Станция Дягилево» в Рязани с 3 марта закрыта

В Рязани с 3 марта по решению прокуратуры признана опасной для пассажиров и закрыта остановка «Станция Дягилево». Об этом сообщается в группе Дягилево ВКонтакте.
В посте отмечается, что остановка «Храм» расположена неудобно, к тому же залита водой, к ней невозможно подъехать.
Мэрия Рязани сообщила, что остановочный пункт «Станция Дягилево» не оборудован в соответствии с техническими требованиями: нет заездного кармана, павильона и соответствующего знака.
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