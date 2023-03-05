Воскресенье, 5 марта, 2023
Татьяна Проводина

Остановка «Станция Дягилево» в Рязани с 3 марта закрыта

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Фото Егора Бубнова в группе Дягилево ВКонтакте

В Рязани с 3 марта по решению прокуратуры признана опасной для пассажиров и закрыта остановка «Станция Дягилево». Об этом сообщается в группе Дягилево ВКонтакте.

«Вот такое объявление висит в диспетчерской троллейбуса 1. Оказывается, по решению прокуратуры остановка станция Дягилево из города опасна для пассажиров и закрыта с 3 марта. Посадка и высадка пассажиров на остановке Храм», – пишет автор публикации.

В посте отмечается, что остановка «Храм» расположена неудобно, к тому же залита водой, к ней невозможно подъехать.

Мэрия Рязани сообщила, что остановочный пункт «Станция Дягилево» не оборудован в соответствии с техническими требованиями: нет заездного кармана, павильона и соответствующего знака.

«Для удобства пассажиров рядом находится остановка «Храм Царских мучеников». Дополнительно передали ваше сообщение в Управление благоустройство города», – отмечается в комментарии городской администрации.

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