Остановка и стоянка будет запрещена на 7 улицах Рязани

На 7 улицах Рязани установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств. Об этом сообщает администрация города Рязани.

Это связано с ремонтом дорог на этих улицах. Запрещающие дорожные знаки будут установлены на время производства работ.

Парковать машину будет нельзя на улицах Щорса, Энгельса, Костычева (дублирующая), участке улицы Центральная от д. 2 Г до д. 64, участке ул. Пушкина от ул. Ленинского Комсомола до ул. Семашкона, участке ул. Татарская от ул. Дзержинского до д. 93 по ул. Татарской, а также на 5-ом районе в пос. Борки от 4-го района до 9-го района.