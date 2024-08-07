Среда, 7 августа, 2024

Остановка и стоянка будет запрещена на 7 улицах Рязани

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/admryazan

На 7 улицах Рязани установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств. Об этом сообщает администрация города Рязани.

Это связано с ремонтом дорог на этих улицах. Запрещающие дорожные знаки будут установлены на время производства работ.

Парковать машину будет нельзя на улицах Щорса, Энгельса, Костычева (дублирующая), участке улицы Центральная от д. 2 Г до д. 64, участке ул. Пушкина от ул. Ленинского Комсомола до ул. Семашкона, участке ул. Татарская от ул. Дзержинского до д. 93 по ул. Татарской, а также на 5-ом районе в пос. Борки от 4-го района до 9-го района.

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