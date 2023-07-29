Основные признаки надежного работодателя

Когда людям приходится искать работу, они часто просматривают сотни вакансий на специализированных сайтах. В большинстве объявлений, которые могут заинтересовать соискателя, авторы обещают привлекательную зарплату, достойные условия труда и рисуют впечатляющие перспективы. Но в действительности не всегда всё это согласуются с реальностью. О том, по каким признакам можно распознать добросовестного и надежного работодателя, рассказывает 7info.

Взгляд изнутри

Как и в случае с приобретением товара .поиском гостиницы, выбором достойного внимания фильма, при анализе предложений о работе изучите отзывы о конкретной компании. Такие мнения можно найти не только благодаря своим знакомствам, но и обнаружить в соцсетях. Достаточно задать поисковый запрос « работа в.. фирме N : плюсы и минусы. Лучше если это будут суждения бывших или нынешних сотрудников.

– Именно от них можно узнать о нюансах, которых не прочтешь ни в одном объявлении: обстановке в коллективе, особенностях поведения начальника, корпоративных правилах, – рассказывает сотрудник кадрового агентства Виктор Погорелов.

При общении особенно обратите внимание на такие моменть, как выполнение компанией ранее данных обещаний, наличие стимулирующих выплат и штрафов, а также на причины ухода работника, с которым вы ведете диалог, из организации. Не лишним будет узнать, почему появилась вакансия, которой вы заинтересовались.

Если удалось получить такую информацию и все равно не пропало желание прийти на собеседование, то во время разговора вы будете чувствовать себя более комфортно и сможете задавать вопросы уже со знанием дела.

Цена ожиданий

Беседуя с работодателем, обязательно подробно расспросите его об уровне будущей зарплаты, из чего она складывается, что нужно делать, чтобы получать больше, какие дополнительные бонусы ( отдых, питание, мобильная связь) дает фирма или учреждение своим сотрудникам.

Если речь идет о средней или крупной компании ,то на ее сайте, наверняка, есть раздел о работе, где имеются ответы на некоторые ваши вопросы.

– Кроме того, большинство фирм, организаций и учреждений размещают вакансии на широко известных сайтах, где публикуются объявления работодателей и резюме претендентов,- поясняет Виктор Погорелов. – У некоторых фирм есть свои страницы на таких ресурсах. Чем подробнее описана вакансия, тем больше вероятности, что речь идет о серьезном работодателе, не скрывающем от будущего сотрудника все нюансы трудоустройства.

Игры с разумом

Еще один признак приличной фирмы или организации – активно ведущиеся и регулярно обновляемые страницы в социальных сетях, где также можно многое узнать о коллективе, корпоративных устоях и особенностях функционирования компании. Кстати, некоторые работодатели используют инновационные методы отбора персонала. Чтобы найти нужного сотрудника они проводят деловые игры, организуют квизы и квесты, используют разнообразные тесты. Еще один важный показатель заинтересованности работодателя – это так называемый индекс вежливости, применяемый некоторыми специализированными сайтами, занимающимися подбором кадров или рекрутментом. Индекс вежливости демонстрирует скорость ответов и процент просмотренных откликов на вакансии. Благодаря ему можно понять, насколько работодатель внимателен к соискателям. Посмотреть упомянутый индекс можно при отклике на просмотренную вами вакансию.

Чем осведомленнее вы будете о деятельности организации, где хотите работать, тем больше вероятность принятия верного решения, которое, кстати, не всегда может быть положительным.