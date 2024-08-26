Понедельник, 26 августа, 2024

Осенью в России вырастут цены на еду и алкоголь — доцент Лебединская

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Изображение 1820796 с сайта Pixabay

С началом осени в России ожидается рост цен на продукты питания и алкоголь. Об этом сообщила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская в интервью агентству «Прайм».

По словам Лебединской, из-за плохого урожая «технических» яблок и ягод могут подорожать плодово-ягодные напитки, включая сидр, соки и другие продукты на основе яблок. Поставки этих фруктов в сентябре уже идут по 18,5-20 рублей за килограмм, что на 45-60% выше цен прошлого года.

«Снижения цен на фрукты в этом сезоне ожидать не стоит, за исключением бахчевых культур», — отметила эксперт.

Однако, по её словам, цены на зерновые и масличные культуры в период сбора урожая могут, напротив, снизиться.

В список товаров «зоны риска» могут попасть также имбирь, кофе и какао. Некоторые производители кондитерских изделий, такие как Mars, уже заявили о корректировке цен. С 9 сентября шоколад «Коркунов» и Dove подорожают на 19%, а батончики Snickers и Milky Way — на 13%. Также увеличится стоимость продукции компании «Риттер Спорт Шоколад»: закупочные цены на линейку Extra Cacao вырастут на 40% к 1 сентября.

Лебединская также подчеркнула неопределенность в вопросе импорта чая, специй, фруктов и других продуктов, так как многое будет зависеть от мировых цен и логистической ситуации. В отношении рыбы она добавила, что пока рано делать прогнозы из-за значительных различий в объемах вылова между регионами, но общая ситуация стабилизировалась, и резкого скачка цен ожидать не стоит.

Что касается алкоголя, то с сентября на прилавках появится продукция, облагаемая майским акцизом. Ранее на рынке присутствовали товары с более ранними поставками, где повышение акциза на вино и шампанское еще не учитывалось. Вдобавок к этому, Росспиртпром объявил о повышении цен на спирт на 9% с 1 сентября, что может привести к росту цен на бюджетную водку.

Также СМИ сообщают о возможном подорожании пива в среднем на 10% из-за увеличения издержек и логистических проблем. В случае повышения пошлин импортное пиво может подорожать еще сильнее, заключила экономист.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Народный артист Леонид Ремнев скончался во время спектакля в Нижегородском ТЮЗе

Регулярный секс положительно влияет на здоровье

Почему нам снятся кошмары: иногда они говорят о серьёзной болезни

Погода на следующей неделе: жара в Москве и грозы на юге России

Telegram выпустил заявление после задержания Павла Дурова во Франции

Тихон Страстной 26 августа: обычаи, приметы и запреты народного праздника

Пророчества Жириновского, которые стали реальностью: что предсказал политик

На выставке «Пойдем домой» в Рязани 27 животных нашли новых хозяев

Аномальная жара ожидает рязанцев в понедельник

В Рыбновском районе пропал 59-летний Александр Феоктистов

В Рыбном после празднования Дня города в реке утонул 50-летний мужчина

В массовой аварии в Рязанском районе столкнулись пять автомобилей