С началом осени в России ожидается рост цен на продукты питания и алкоголь. Об этом сообщила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская в интервью агентству «Прайм».

По словам Лебединской, из-за плохого урожая «технических» яблок и ягод могут подорожать плодово-ягодные напитки, включая сидр, соки и другие продукты на основе яблок. Поставки этих фруктов в сентябре уже идут по 18,5-20 рублей за килограмм, что на 45-60% выше цен прошлого года.

«Снижения цен на фрукты в этом сезоне ожидать не стоит, за исключением бахчевых культур», — отметила эксперт.

Однако, по её словам, цены на зерновые и масличные культуры в период сбора урожая могут, напротив, снизиться.

В список товаров «зоны риска» могут попасть также имбирь, кофе и какао. Некоторые производители кондитерских изделий, такие как Mars, уже заявили о корректировке цен. С 9 сентября шоколад «Коркунов» и Dove подорожают на 19%, а батончики Snickers и Milky Way — на 13%. Также увеличится стоимость продукции компании «Риттер Спорт Шоколад»: закупочные цены на линейку Extra Cacao вырастут на 40% к 1 сентября.

Лебединская также подчеркнула неопределенность в вопросе импорта чая, специй, фруктов и других продуктов, так как многое будет зависеть от мировых цен и логистической ситуации. В отношении рыбы она добавила, что пока рано делать прогнозы из-за значительных различий в объемах вылова между регионами, но общая ситуация стабилизировалась, и резкого скачка цен ожидать не стоит.

Что касается алкоголя, то с сентября на прилавках появится продукция, облагаемая майским акцизом. Ранее на рынке присутствовали товары с более ранними поставками, где повышение акциза на вино и шампанское еще не учитывалось. Вдобавок к этому, Росспиртпром объявил о повышении цен на спирт на 9% с 1 сентября, что может привести к росту цен на бюджетную водку.

Также СМИ сообщают о возможном подорожании пива в среднем на 10% из-за увеличения издержек и логистических проблем. В случае повышения пошлин импортное пиво может подорожать еще сильнее, заключила экономист.