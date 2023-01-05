Четверг, 5 января, 2023
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Орловскому губернатору Клычкову предрекли скорую отставку

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Эксперты АПЭК спрогнозировали вероятность отставки российских губернаторов в наступившем году, обратили внимание «Орловские новости».

Согласно исследованию, глава Орловской области Андрей Клычков оказался в группе риске. Специалисты посчитали, что он может уйти в отставку в первой половине 2023 года.

Авторы исследования отнесли к слабым местам Клычкова проблемы со здравоохранением, отток кадров из областного правительства, а также жалобы мобилизованных на предоставленную экипировку.

В докладе указано, что Клычков может остаться в губернаторском кресле при снижении интенсивности публичных скандалов.

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