Орловскому губернатору Клычкову предрекли скорую отставку

Эксперты АПЭК спрогнозировали вероятность отставки российских губернаторов в наступившем году, обратили внимание «Орловские новости».

Согласно исследованию, глава Орловской области Андрей Клычков оказался в группе риске. Специалисты посчитали, что он может уйти в отставку в первой половине 2023 года.

Авторы исследования отнесли к слабым местам Клычкова проблемы со здравоохранением, отток кадров из областного правительства, а также жалобы мобилизованных на предоставленную экипировку.

В докладе указано, что Клычков может остаться в губернаторском кресле при снижении интенсивности публичных скандалов.