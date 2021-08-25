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Среда, 25 августа, 2021
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Орловского мэра назвали крупнейшим «теневым владельцем» недвижимости в городе

Никита Брыкин
Орловского мэра назвали крупнейшим «теневым владельцем» недвижимости в городе

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Журналисты издания FLB заподозрили мэра Орла Юрия Парахина в том, что он является крупнейшим «теневым владельцем» недвижимости в городе.

Согласно опубликованному расследованию, чиновник якобы имеет отношение к таким объектам, как «Южный рынок», торгово-офисный комплекс на Московской, 9, торговые киоски и магазины.

Всего Парахину приписывают более ста объектов недвижимости, в том числе более двадцати участков вокруг дома градоначальника.

Авторы расследования считают, что Парахин пытался таким образом «легализовать финансовые средства, которые достались ему в разное время и различными путями».

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