Орловского мэра назвали крупнейшим «теневым владельцем» недвижимости в городе

Журналисты издания FLB заподозрили мэра Орла Юрия Парахина в том, что он является крупнейшим «теневым владельцем» недвижимости в городе.

Согласно опубликованному расследованию, чиновник якобы имеет отношение к таким объектам, как «Южный рынок», торгово-офисный комплекс на Московской, 9, торговые киоски и магазины.

Всего Парахину приписывают более ста объектов недвижимости, в том числе более двадцати участков вокруг дома градоначальника.

Авторы расследования считают, что Парахин пытался таким образом «легализовать финансовые средства, которые достались ему в разное время и различными путями».