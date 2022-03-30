Орловского губернатора Клычкова «выдвинули» на президентские выборы 2024 года

Политолог Владимир Слатинов заявил, что рассматривает губернатора Орловской области Андрея Клычкова в качестве возможного участника президентских выборов в 2024 году от КПРФ, пишет ОрелТаймс.

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Эксперт пришел к такому выводу после заявления главы региона о планах баллотироваться на второй губернаторский срок.

«Я бы не исключал Андрея Евгеньевича как потенциально возможного участника президентских выборов от КПРФ», – заявил Слатинов.

По мнению политолога, идеальным кандидатом Клычкова делает «относительная слабость и неяркость харизмы». При этом его поддерживает руководитель компартии Геннадий Зюганов