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Среда, 28 апреля, 2021
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Орловское правительство купит кресла для увесистых чиновников

Никита Брыкин
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Администрация губернатора и правительства Орловской области объявила тендер на приобретение офисных кресел, пишет портал «Орелград».

Сообщается, что на покупку шести предметов мебели планируется потратить чуть более 92 тысяч рублей.

Три кресла для начальников хотят купить примерно за 25 тысяч рублей за штуку, для персонала – приблизительно по шесть тысяч рублей за штуку.

Подчеркивается, что все кресла должны выдерживать вес не менее 120 килограмм. При этом необходимо, чтобы мебель для чиновников была обита натуральной кожей, имела мягкое сиденье и ролики для перемещения по паркету.

Требования, предъявленные к креслам для рядового персонала, оказались гораздо более скромными.

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