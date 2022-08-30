Вторник, 30 августа, 2022
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Орловцев шокировали фото подростков с алкоголем в детском лагере

Орловцы выразили недоумение из-за фотографий в группе в соцсетях детского лагеря «Солнечный», обратили внимание Орловские Новости.

На кадрах видно, как подростки позируют с бутылками алкоголя в руках. Снимки быстро разлетелись по Сети.

«Это жуть! Смотрите, какие бравые парни. Демонстрируют свои алкогольные достижения. К смене явно подготовились», – возмутился один из местных жителей.

В итоге администраторы паблика удалили резонансные фото. Многие удивились, как дети смогли получить алкоголь в лагере. Другие предположили, что кадры могли быть постановочными.

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