Понедельник, 24 июля, 2023
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Организаторы пителинского фестиваля «Водяной.ру» рассказали, как готовили и проводили праздник  

Лариса Соловьёва
Организаторы пителинского фестиваля «Водяной.ру» рассказали, как готовили и проводили праздник  

В минувшие выходные в райцентре Пителино на Синельщиковом пруду во второй раз прошел фестиваль «Водяной.ру». Впервые он был организован в прошлом году и пришелся по душе местным жителям. «Водяной.ру» – это летний праздник на открытом воздухе с анимационной программой, костюмированным шоу и водными активностями. 

По словам заместителя главы администрации Пителинского района Людмилы Агапкиной, в этом году команда организаторов решила сделать фестиваль еще более насыщенным, добавив в его программу новые активности. Появился, например, спортивно-экстремальный забег «В отрыв». Для него специально сооружалась отдельная полоса препятствий: ставились деревянные конструкции, вырывался и наполнялся водой земляной ров. Среди других нововведений нынешнего фестиваля – мастер-класс по катанию на сапбордах, выступление группы из Касимова «Tequila Jam» и фаер-шоу в финале праздника.

Ну а центральным событием фестиваля традиционно стала регата на необычных плавсредствах. Среди них был, например, катамаран, приводимый в движение вручную, плот-велосипед и другие самодельные средства передвижения по воде, к которым их создатели приложили свою фантазию и инженерное мастерство.

– Наш фестиваль в этом году удался. В этот день была отличная теплая погода, вода в пруду как раз прогрелась. Было много драйва, смеха, отличного летнего настроения. Фестиваль собрал сотни людей, семьи с детьми. Хотим сохранить эту традицию, чтобы уже полюбившийся пителинцам и гостям района фестиваль «Водяной.ру» жил и в дальнейшем, – говорит Людмила Агапкина.

За безопасностью на воде в этот день следили водолазы-спасатели из Касимова, а также представители спасательного отряды Рязанского медуниверситета.

Стоит добавить, что фестиваль «Водяной.ру» – это еще и пример, как объект благоустройства органично вписывается в жизнь муниципалитета, становясь еще и событийной площадкой. Напомним, Синельщиков пруд был приведен в порядок по региональной программе поддержки местных инициатив несколько лет назад. Был восстановлен и углублен сам водоем, оборудованы деревянные настилы по его береговой линии, сделан спуск в воду по лестнице, насыпан песчаный пляж, рядом установлена детская игровая площадка. После комплексного благоустройства Синельщиков пруд стал излюбленной зоной отдыха в Пителине. 

Организаторы пителинского фестиваля «Водяной.ру» рассказали, как готовили и проводили праздник  
Организаторы пителинского фестиваля «Водяной.ру» рассказали, как готовили и проводили праздник  
Организаторы пителинского фестиваля «Водяной.ру» рассказали, как готовили и проводили праздник  
Организаторы пителинского фестиваля «Водяной.ру» рассказали, как готовили и проводили праздник  
Организаторы пителинского фестиваля «Водяной.ру» рассказали, как готовили и проводили праздник  
Организаторы пителинского фестиваля «Водяной.ру» рассказали, как готовили и проводили праздник  
Организаторы пителинского фестиваля «Водяной.ру» рассказали, как готовили и проводили праздник  
Организаторы пителинского фестиваля «Водяной.ру» рассказали, как готовили и проводили праздник  
Организаторы пителинского фестиваля «Водяной.ру» рассказали, как готовили и проводили праздник  
Организаторы пителинского фестиваля «Водяной.ру» рассказали, как готовили и проводили праздник  
Организаторы пителинского фестиваля «Водяной.ру» рассказали, как готовили и проводили праздник  
Организаторы пителинского фестиваля «Водяной.ру» рассказали, как готовили и проводили праздник  
Организаторы пителинского фестиваля «Водяной.ру» рассказали, как готовили и проводили праздник  
Организаторы пителинского фестиваля «Водяной.ру» рассказали, как готовили и проводили праздник  
Организаторы пителинского фестиваля «Водяной.ру» рассказали, как готовили и проводили праздник  

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