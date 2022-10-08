«Орал как ненормальный!»: на Урале на ребенка напал больной бешенством зверь

«Орал как ненормальный!»: на Урале на ребенка напал больной бешенством зверьВ селе Мраморском Полевского района на семилетнюю девочку набросился бродячий кот, который был болен бешенством, пишет E1.RU.

Мать ребенка рассказала, что зверь сначала набросился на нее и разорвал куртку.

«А дочь как раз заходила, и он от меня отпрыгнул и на нее набросился. Прокусил ей ногу в трех местах и оставил много царапин. Кот так орал, как ненормальный, взгляд был чумной какой-то», – отметила женщина.

В ветеринарной клинике подтвердили наличие у кота смертельно опасного вируса. Первокласснице расписали курс из шести прививок от бешенства. У нее остались укушенные раны на ноге и страшный испуг.

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