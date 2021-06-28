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Понедельник, 28 июня, 2021
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Опытом участия в партнёрской программе «СберБанка» делится организация ConsultStore

7info7
Опытом участия в партнёрской программе «СберБанка» делится организация ConsultStore
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7info совместно с руководителем партнёрской программы в региональном отделении «СберБанка» Алексеем Беляковым продолжает знакомить рязанцев с партнёрами банка. А партнёры в свою очередь делятся впечатлениями от участия в проекте и рассказывают о том, какие услуги могут оказать клиентам.

Опытом взаимодействия со «СберБанком» делится Павел Попов, руководитель финансовой компании ConsultStore.

ConsultStore оказывает услуги 1C в сфере бухгалтерского и налогового учёта. Также благодаря «СберБанку» компания предоставляет перечень услуг по сопровождению бизнеса, начиная от момента регистрации и предоставления банковский гарантий, до тендерного сопровождения.

Став партнёрами «СберБанка», мы значительно повысили лояльность наших клиентов, расширили линейку предлагаемых для бизнеса продуктов, — рассказывает Павел. – Благодаря партнёрской программе «СберБанка» мы обзавелись полезными знакомствами с другими партнёрами на взаимовыгодных условиях.

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