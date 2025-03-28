Опыт и высокая зарплата. «Зелёный сад» даёт студентам супер-старт

Егор Скорицкий работает в строительной компании больше полугода. Одновременно с этим учится на 4-м курсе Рязанского технологического колледжа. Такая возможность совмещать теорию с практикой появилась благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве между РТК и ГК «Зелёный сад».
Он считает, что работать руками должен уметь любой мужчина. Починить технику, собрать мебель, повесить ту самую полочку — всё это для молодого человека не составляет труда.
Сейчас этот навык для Егора особенно важен. Он работает на строительстве ЖК Skyline в бригаде слесарей-сантехников. В зоне его ответственности установка газовых котлов, монтаж труб и стояков внутри квартир и в нежилых помещениях. После получения диплома молодого человека ждёт служба в армии, затем он собирается поступить в университет, чтобы стать инженером-строителем.
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