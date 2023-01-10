Опубликованы результаты мониторинга воздуха в Рязани за 9 января

Министерство природопользования Рязанской области опубликовало результаты мониторинга атмосферного воздуха в Рязани за 9 января, который вели передвижные эколаборатории.

С 12 до 16 часов пробы воздуха отбирали возле дома 60 по улице Новосёлов, с 11 до 15 часов – в районе ЦНТИ на площади Новаторов.

Пробы анализировали на содержание оксидов азота и углерода, диоксидов серы и азота, сероводорода, озона, формальдегида, аммиака, фенола и метана.

Стационарные посты наблюдения за состоянием воздуха в городе работают в Дашково-Песочне, Канищево и в районе Рязанского кремля. Пробы отбираются круглые сутки в автоматическом режиме по компонентам: оксиды углерода и азота, диоксиды серы и азота, аммиак, сероводород, озон, формальдегид и метан.

Измерений с превышением ПДК загрязняющих веществ не выявлено. Показатели атмосферного воздуха соответствуют гигиеническим нормативам.

По самым проблемным районам Рязани мониторинг атмосферного воздуха продолжается.