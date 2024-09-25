Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП с фурой под Рязанью

Появились фотографии с места смертельного ДТП в Старожиловском районе Рязанской области. Снимки опубликовала пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 24 сентября в 12:30 на 45-м километре автодороги «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов». По данным полиции, 52-летний водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» из Московской области столкнулся с грузовиком «Ситрак» с полуприцепом под управлением 41-летнего жителя Нижегородской области.

В аварии погибли водитель легковушки и 74-летний пассажир.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.