Опубликованы фото обысков у главреда «Новой газеты — Рязань» Алексея Фролова

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры обысков у главного редактора издания «Новая газета — Рязань» Алексея Фролова. Накануне он вместе с главредом издания «Вид сбоку» Константином Смирновым а также их предполагаемой подельницей, экс-главредом РЗН.инфо Натальей Смольяниновой задержаны по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей.

На одном из снимков Алексей Фролов сидит за столиком в кафе. На другом видно множество пятитысячных купюр. Канал сообщает, что Смирнова и Фролова поймали с поличным при получении денег.

О задержании журналистов стало известно 31 января. По версии следствия, речь идёт о преступном сговоре с целью незаконного обогащения. В СМИ выходили статьи, позорящие честь и достоинство руководителя коммерческой организации Рязани. Затем фигуранты дела при личной встрече с потерпевшим потребовали от него деньги за прекращение публикации порочащих статей. Тот, реально восприняв угрозу, передал им 300 тысяч рублей. В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России журналисты были задержаны.