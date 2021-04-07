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Среда, 7 апреля, 2021
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Опубликовано заключение комиссии по слушаниям о строительстве домов в центре Рязани

7info

Газета «Рязанские ведомости» опубликовала заключение комиссии по проведению публичных слушаний о возведении домов в центре Рязани. 

Напомним, 1 апреля прошли публичные слушания по двум проектам планировки территории: в границах улиц Малое шоссе, Кооперативный переулок, Цветной бульвар и в границах улицы Цветной бульвар.

Заявитель – ООО «Цветной бульвар». Проектами предусматривается строительство многоквартирных жилых домов высотой 9-10 этажей с благоустроенный дворовой и прилегающей территорией на площади более 2,5 га.

Местные жители привели аргументы против строительства. Они считают, что в районе не хватает школ, детских садов, есть проблемы с транспортом. На территории предлагалось сделать зелёную зону. 

Комиссия отметила их мнение, но посчитала, что оно не главное. 

Аргументы комиссии: 

В обязанности застройщика не входит строительство соцобъектов на территории, подлежащей развитию. 

Развитие застроенных территорий не включает благоустройство без возведения капитальных объектов. 

Общественный транспорт в этом месте не ходит. 

Заключение по итогам публичных слушаний направлено в управление градостроительства и архитектуры администрации Рязани. Решение по проект примет мэр города. 

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