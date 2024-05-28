Вторник, 28 мая, 2024

Опубликовано расписание открытия Фестивального лета в Рязани

Автор: 7info

Опубликовано

В сообществе Торгового городка Рязани появилось полное расписание открытия Фестивального лета (0+). Праздничное мероприятие пройдёт 1 июня.

Начало фестиваля в 15:00.

Танцплощадка — 19:30-21:55

У сцены, за павильоном №1.

19:30 — 20:00 — танцевальный коллектив МБУДО «Центр детского творчества «Стрекоза»;

20:00 — 21:00 — кавер-группа Timers;

21:00 — 21:55 — кавер-группа Hot Stuff.

Магазин локальных брендов — 15:00-19:00

Магазин локальных товаров расположится в зоне между павильоном №1 и Павильоном №5. Там же будет находиться почта Рязанской ВДНХ.

Кафетерий — 15:00-22:00

Место для гастрозоны — в аллее между павильоном №1 и павильоном №2.

Детская анимация — 15:00-19:00

Слева от павильона №1 детей будут ждать наши аниматоры и различные активности.

Зона мастер-классов — 15:00 — 19:00

Рядом с павильоном №3 расположится зона для мастер-классов. Участие бесплатное, в порядке очереди.

15:00 — 17:00 — Плетение михайловского кружева, мастер — руководитель центра народного творчества «Ремесленный дом» Надежда Фролова;

15:00 — 17:00 — Изготовление магнита в традиционных техниках вышивки Рязанской области, мастер — преподаватель художественной вышивки Светлана Анисина;

17:00 — 19:00 — Создание плетеных тарелок из лозы, мастер — Александр Пересыпкин;

17:00 — 19:00 — Роспись гипсовых подставок, мастерская Ma Lumière;

17:00 — 19:00 — Изготовление керамического изделия на гончарном кругу, мастера — член союза художников России Александр Якушкин и мастер Скопинского гончарного промысла Даниил Якушкин.

Зона творческих активностей Арт-студии «ГАММА» — 17:00 — 19:00.

Зона творческих активностей Арт-студии «ГАММА» также будет находиться в зоне мастер-классов. Участие бесплатное, в порядке очереди.

17:00 — 18:00 — Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Лепка из пластилина с декорированием бисером»;

18:00 — 18:40 — Мастер-класс «Пастель. Рисование в смешанной технике»;

18:40 — 19:00 —Беседа-лекция «Речевая готовность ребенка к школе», Встреча с логопедами, взрослые.

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