В соцсетях набирает популярность старое обращение Владимира Жириновского к основателю Telegram Павлу Дурову.

В 2018 году политик призвал предпринимателя вернуться в Россию.

«Сколько еще времени надо шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую, не принимает тебя чужая земля. Здесь на Родине и интереснее, и веселее, и мы все чувствуем себя большой теплой семьей», — отметил Жириновский.

Также лидер ЛДПР назвал бизнесмена «русским Цукербергом».

В субботу вечером французская пресса сообщила, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа.

Утверждается, что ему вменяют отказ в модерации и сотрудничестве со следователями в отношении правонарушителей в Telegram. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

В воскресенье Дурову могут предъявить обвинения терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег.