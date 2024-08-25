В соцсетях набирает популярность старое обращение Владимира Жириновского к основателю Telegram Павлу Дурову.
В 2018 году политик призвал предпринимателя вернуться в Россию.
Также лидер ЛДПР назвал бизнесмена «русским Цукербергом».
В субботу вечером французская пресса сообщила, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа.
Утверждается, что ему вменяют отказ в модерации и сотрудничестве со следователями в отношении правонарушителей в Telegram. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
В воскресенье Дурову могут предъявить обвинения терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег.