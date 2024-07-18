Опубликовано новое видео с места жёсткого ДТП у «Полсинаута»

Tg-канал «Ай лав РЗН» разместил ещё одно видео с места ДТП около ТЦ «Полсинаут». Там вечером 17 июля произошло жёсткое столкновение сразу нескольких автомобилей.

Судя по ролику, попавшие в массовое ДТП автомобили получили сильные повреждения. Официальная информация о происшествии и возможных пострадавших в нём пока не поступала.

Ранее было опубликовано видео, на котором зафиксирован момент ДТП. Судя по ролику, один из автомобилей заносит. Далее — происходит столкновение с несколькими машинами. Авария случилась по направлению в центр города на светофоре.