Опубликовано фото подозреваемого в убийстве девочки в Нижегородской области

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Телеканал РЕН ТВ поделился снимком жителя Нижегородской области, который подозревается в убийстве и изнасиловании 12-летней девочки.

Накануне ребенок не вернулся домой в поселок Большое Казино. В тот же вечер тело девочки нашли в лесополосе.

По предварительной версии, злоумышленник нанес жертве три удара ножом в шею, после чего изнасиловал ребенка. Возбуждено уголовное дело.

Подруга погибшей рассказала, что ранее видела около места трагедии подозрительного мужчину в автомобиле. Он смотрел в сторону леса.