Воскресенье, 27 августа, 2023
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Опубликована записка Жириновского с призывом отказаться от доллара

7info
Фото: t.me/borischernyshov

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал в телеграм-канале записку основателя партии Владимира Жириновского, в которой он призывает отказаться от доллара.

По словам Чернышова, записка ранее не публиковалась. Текст написан в 2018 году, когда курс доллара к августу вырос до 66 рублей после 56,7 рубля в январе.

Жириновский пишет:

Что делать? 1) Отказ от доллара. 2) Распустить все международные организации. Пусть будет снова Лига наций в Европе, ОАГ в Америке, ОАЕ в Африке и др. Всех перевести на национальные валюты и языки.

Чернышов отмечает, что совет ныне покойного политика актуален. Наша страна постепенно идёт к отказу от доллара.

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года. Многие прогнозы, которые давал политик при жизни, оказались «пророческими».

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