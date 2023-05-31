Сайт Рязанской епархии опубликовал полную программу XI Фестиваля искусств «Кремлёвские вечера» в Рязани.

С 10 по 12 июня в Рязанском кремле состоится ХI Фестиваль искусств «Кремлевские вечера». В 2023 году он посвящен 150-летию со дня рождения великого русского композитора С. В. Рахманинова.

Одиннадцатый фестиваль ставит перед собой задачу порадовать рязанцев и гостей города новым и эксклюзивным содержанием. Так, впервые на открытой сценической площадке нашего города будут звучать настоящий концертный рояль и итальянский орган VISCOUNT. Впервые за всю историю фестиваля будет осуществлена сценическая постановка оперы и впервые на рязанской академической сцене прозвучат некоторые знаковые сочинения С. В. Рахманинова и современных российских композиторов.

Программа XI Фестиваля искусств «Кремлёвские вечера» в Рязани

10 июня в 19.00 – Торжественное открытие фестиваля и премьера концерта-эссе к 150-летию С. В. Рахманинова «Рахманинов. Аккорды эпохи». Неизменный заглавный коллектив фестиваля — Рязанский губернаторский симфонический оркестр под руководством маэстро Сергея Оселкова в содружестве с автором идеи, профессором Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, лауреатом Премии Москвы, органисткой Евгенией Кривицкой и автором сценария, режиссером-постановщиком, актером-чтецом, лауреатом Премии Москвы и Российской Национальной премии «Овация» Петром Татарицким представят публике уникальную программу, основанную на музыкальных сочинениях великого композитора.

11 июня в 13.00 впервые в Рязанском кремле в исполнении Рязанского камерного хора прозвучит монументальное произведение С. В. Рахманинова для хора a capella, входящее в золотой фонд всемирного культурного наследия – «Всенощное бдение». Хоровое исполнение под руководством дирижера – художественного руководителя Рязанского камерного хора Алексея Ракина с благословения митрополита Рязанского и Михайловского Марка будет сопровождаться духовным словом протоиерея Георгия Галахова.

11 июня в 18.00 Рязанская областная филармония продолжит начатую в 2022 году просветительскую традицию фестиваля «Кремлевские вечера» и представит вниманию публики лекцию Рязанского областного художественного музея «Рахманинов. Образы».

11 июня в 19.00 на сцене фестиваля состоится премьера сценической постановки оперы С. В. Рахманинова по поэме А. С. Пушкина «Цыганы» «Алеко». Постановка затронет актуальные темы всех времен – любовь, крах ожиданий и предательство, стремление к свободе и поиск своего предназначения в жизни.

12 июня в 13.00 — День России на площадке фестиваля «Кремлевские вечера» начнется с неординарного академического проекта заслуженного артиста России, бессменного лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева. Вместе со струнным ансамблем «QUEENtet» он представит музыкально-публицистический концерт «Рахманинов. Чайковский. Времена», который расскажет о жизненных пересечениях двух гениев. В исполнении метра российского рока, который выступит в роли солиста-кларнетиста, и музыкального коллектива прозвучит цикл П. И. Чайковского «Времена года».

12 июня в 18.00 Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник представит вниманию слушателей лекцию «Рахманинов. Земля Рязанское соприкосновение», Выдающиеся личности, родившиеся на Рязанской земле — поэты Я. П. Полонский и С. А. Есенин, выдающийся певец А. С. Пирогов, музыковед и педагог, профессор Московской государственной консерватории Ю. Н. Холопов — что их связывало с композитором? Как пересекались их судьбы и творчество? 0б этом и будет рассказ музея.

12 июня в 19.00 фестиваль торжественно закроется уникальной сценической премьерой – русским историко-героическим действом «Рожденные Россией», лейтмотивом которого станет строка заглавного музыкального сочинения для оркестра, хора и солиста «Россия начинается в тебе» молодого современного композитора Петра Корягина.

Масштабный концерт-спектакль явит собой музыкально-художественные картины знаковых исторических событий нашей страны и портреты крупнейших фигур российской истории и культуры. На сцене и на экране развернется летопись российской славы и галерея нетленных портретов. В программе этой музыкально-драматической композиции – рожденные Россией шедевры музыки и слова.

Возрастное ограничение: 0+. Вход — свободный.