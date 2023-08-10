Более 50 мероприятий культурной программы и 7 мероприятий деловой программы пройдут в рамках VI Международного форума древних городов, который состоится в Рязани с 23 по 26 августа и будет посвящён Году педагога и наставника. Темой Форума 2023 года станет «Юность древних городов». Стоит отметить, что форум сохранит международный формат.

Важное место в деловой программе Форума будет отведено его центральной сессии «Время первых. Исторический контекст», где ведущие эксперты федерального и регионального уровней обсудят вопросы сохранения культурно-исторического наследия страны, формирования гражданской активности, развития волонтёрства в сфере науки и культуры; а также семинару «Древние города как столпы единого духовного пространства», модератором и основным докладчиком которого выступит автор и руководитель проекта «Межрелигиозный диалог через культуру», заместитель Генерального директора по межрегиональному и международному сотрудничеству Всероссийской государственной библиотеки имени М.И. Рудомино, руководитель Ассоциации «Святыни неразделенного христианства», доктор теологии (ThD) Мигель Паласио.

Также в рамках деловой программы пройдут секционные заседания IX межрегиональной научно-практической конференции «Рязанская земля: история, культура, общество», посвящённой 245-летию основания Рязанской области, и «Мировое кафе», где будет презентован Международный фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том стоим».

В качестве почётных гостей на мероприятиях деловой программы Форума будут присутствовать Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Асадов Ботиржон Закирович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Мохаммад Ахмад Султан Есса Альджабер, заместитель Главы дипломатической миссии Республики Куба в Российской Федерации Маркос Феликс Ласо Вильтрес.

Несомненно, неподдельный интерес у зрителей вызовет культурная программа Форума. В этом году в неё войдут:

Международный фестиваль искусств «Дивные гости», в рамках которого свои творческие номера представят известные коллективы России и Белоруссии, в том числе ансамбль «Курайсы» (Республика Башкортостан, г. Уфа), Нижегородский Губернский оркестр (г. Нижний Новгород), Ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» (г. Москва), Государственный академический ансамбль танца Беларуси (г. Минск), Государственный фольклорно-этнографический ансамбль танца «Балкария» (Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик), Народный ансамбль России «Гренада» (г. Москва), Московский народный хор (г. Москва), Рязанский государственный академический русский народный хор имени Е. Попова (г. Рязань);

II Международный фестиваль лоскутной моды «Шили-были и носили»;

II Международный фестиваль визуальных искусств «Узорная нить»;

Выставка-ярмарка народных художественных промыслов, ремёсел и декоративно-прикладного искусства «Лыбедь нарядная, молодая, ладная, да мастеровитая, для гостей открытая»;

Молодёжная ярмарка локальных брендов «сМыслы»;

Выставки «PROРемесла. Тверь-Владимир-Рязань», «Рязанская губерния в контексте российской истории», «Народное искусство Рязанской области», «Прогулки по городу», «Коломна дышит древностью веков»;

Шоу юных воздушных гимнастов.

Помимо этого, все желающие смогут посетить спектакли «Авдотья Рязаночка» Рязанского театра кукол и «Чёрная шкатулка» арт-студии «Кинодебют», расписать символами Форума памятные сумки-шопперы под чутким руководством дизайнера Елены Евсеевой, увидеть уникальное командное соревнование по созданию инсталляции на тему «Юность древних городов» и многое другое.

Главными площадками проведения традиционно станут Лыбедский бульвар, Рязанский Кремль и областные учреждения культуры. Впервые в этом году мероприятия запланированы и в Верхнем городском саду.

С подробной программой мероприятий предстоящего Форума можно ознакомиться на официальном сайте.