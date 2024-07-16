Вторник, 16 июля, 2024

Опубликована программа фестиваля «Старая Рязань» 20 июля

Автор: 7info 2

Опубликовано

Организаторы фестиваля на городище Старой Рязани опубликовали полное расписание мероприятия. Начало фестиваля в 12:00. Тогда заработают главная и фольклорная сцены, «Мастерская театра Картонии», откроется выставка работ Дома художника Вадима Овсянникова.

В 13:00 начнутся лекции историков, археологов, этнографов и искусствоведов в «Школе Старой Рязани». В это же время на «Сцене у обрыва» стартует спектакль Воронежского академического уличного театра «Как царь Петр чего-нибудь там». В спектакле задействованы ходулисты, будут исполнены сложные акробатические трюки. На этой же площадке чуть позже, в 16:00, театр карнавальной культуры, маски, гротеска и буффонады «Странствующие куклы господина Пэжо» из Санкт-Петербурга покажет спектакль «Могота».

В 13 часов также заработает зона мастер-классов и ремесленников «Древняя Русь». Она состоит из шести станций, а также игровых площадок от РИАМЗ.

В это же время откроется еще одна выставка. На ней свои работы представят участники архитектурного и художественного конкурса.

На главной сцене в течение дня выступят с концертами Рязанский академический хор, Заслуженный артист России Алексей Зардинов, финалист «Евровидения 2010» Петр Налич, а также московский театр «Трикстер» покажет спектакль «Руслан и Людмила». Это зрелищное уличное шоу. В нем пушкинский текст перестает быть абстрактным, ведь зрители увидят бои добра со злом в стиле фэнтези под видеопроекции, с участием надувных кукол, цирковыми трюками и живым вокалом.

На фольклорной сцене также пройдут концерты. Зрители услышат оперное пение, увидят спектакль «Петрушка» от театра из Мытищ «Петрушкина слобода».

Государственный уличный театр Картонии пригласил гостей фестиваля старше семи лет поучаствовать в «боях на картонных трубах». После открытия мастерской, зрителей ждут тренировки, а потом интерактивное действие «Захват крепости». Кстати, крепость из картона артисты начнут сооружать заранее. Для этого они приедут на городище за три дня до фестиваля и привезут с собой грузовик картона.

В 18:00 организаторами запланировано театральное шествие по городищу. Завершится фестиваль в 20:00 анимациями, хороводами и играми.

Фестиваль «Старая Рязань — место традиций, место славы, место силы» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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