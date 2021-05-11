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Вторник, 11 мая, 2021
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Опубликован список дорог Рязани для ремонта картами

7info
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В сообществе Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР опубликован список городских дорог, которые будут отремонтированы картами. Информацию водители получили во время общения с зампредом правительства Рязанской области Евгением Беленецким. 

В Московском районе Рязани планируется отремонтировать 9 улиц, на это выделят почти 50 миллионов рублей. На ремонт в Советском районе города запланировано 54 миллиона рублей, отремонтируют 10 улиц.

В Октябрьском районе Рязани сделают ремонт на 7 улицах, потратят на это почти 28 миллионов рублей. В Железнодорожном районе города на 5 улиц запланировано выделить почти 26 миллионов рублей.

Полную информацию можно увидеть в прикреплённых фотографиях.

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