На портале «Открытый регион 62» опубликован рейтинг управляющих компаний Рязанской области по итогам 2024 года.
Оценка деятельности проводилась ежеквартально, а итоговый рейтинг сформирован на основе среднего балла каждой компании за четыре квартала. Жители региона внесли значительный вклад в распределение мест, выражая свое мнение о работе УК на портале. Такая обратная связь с населением создаёт дополнительный стимул для управляющих компаний развиваться, совершенствовать свою работу и уделять больше внимания проблемным аспектам.
Топ-10 лучших управляющих компаний:
ООО УК «СК-ЭКСПЛУАТАЦИЯ»
ООО УК «ВИШНЁВЫЕ САДЫ»
ООО УО «ГОРОЖАНИН»
ООО «УК ГОРОДОК-СЕРВИС»
ООО УК «МЕРВИНСКИЙ»
ООО УЖК «ЗЕЛЁНЫЙ САД — МОЙ ДОМ»
ООО «ЖИЛСЕРВИС РЯЗАНЬ»
ООО «РГО»
ООО «ЗЕЛЁНАЯ РОЩА»
ООО «БЫТРЕМСЕРВИС»
Управляющие компании, занявшие последние места в рейтинге:
ООО УК «НЬЮТОН»
ООО УК «МИР»
ООО УК «АКАДЕМИК»
МБУ «ЖКУ № 22»
ООО «МАГНИТ ПЛЮС»
ООО УК «ОЛИМП СЕРВИС»
ООО «ГУЖК Советского р-на г. Рязани»
МБУ «АРС»
ООО «ЖЭУ-21»
ООО УК «ЦЕНТР»
Рейтинг наглядно показывает, какие управляющие компании демонстрируют высокий уровень работы, а какие — нуждаются в улучшении качества обслуживания.