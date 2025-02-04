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Экономика и бизнесГлавные новости

Опубликован рейтинг управляющих компаний Рязанской области по итогам 2024 года

Алексей Самохин

На портале «Открытый регион 62» опубликован рейтинг управляющих компаний Рязанской области по итогам 2024 года.

Оценка деятельности проводилась ежеквартально, а итоговый рейтинг сформирован на основе среднего балла каждой компании за четыре квартала. Жители региона внесли значительный вклад в распределение мест, выражая свое мнение о работе УК на портале. Такая обратная связь с населением создаёт дополнительный стимул для управляющих компаний развиваться, совершенствовать свою работу и уделять больше внимания проблемным аспектам.

Топ-10 лучших управляющих компаний:

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ООО УК «СК-ЭКСПЛУАТАЦИЯ»

ООО УК «ВИШНЁВЫЕ САДЫ»

ООО УО «ГОРОЖАНИН»

ООО «УК ГОРОДОК-СЕРВИС»

ООО УК «МЕРВИНСКИЙ»

ООО УЖК «ЗЕЛЁНЫЙ САД — МОЙ ДОМ»

ООО «ЖИЛСЕРВИС РЯЗАНЬ»

ООО «РГО»

ООО «ЗЕЛЁНАЯ РОЩА»

ООО «БЫТРЕМСЕРВИС»

Управляющие компании, занявшие последние места в рейтинге:

ООО УК «НЬЮТОН»

ООО УК «МИР»

ООО УК «АКАДЕМИК»

МБУ «ЖКУ № 22»

ООО «МАГНИТ ПЛЮС»

ООО УК «ОЛИМП СЕРВИС»

ООО «ГУЖК Советского р-на г. Рязани»

МБУ «АРС»

ООО «ЖЭУ-21»

ООО УК «ЦЕНТР»

Рейтинг наглядно показывает, какие управляющие компании демонстрируют высокий уровень работы, а какие — нуждаются в улучшении качества обслуживания.

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