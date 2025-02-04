На портале «Открытый регион 62» опубликован рейтинг управляющих компаний Рязанской области по итогам 2024 года.

Оценка деятельности проводилась ежеквартально, а итоговый рейтинг сформирован на основе среднего балла каждой компании за четыре квартала. Жители региона внесли значительный вклад в распределение мест, выражая свое мнение о работе УК на портале. Такая обратная связь с населением создаёт дополнительный стимул для управляющих компаний развиваться, совершенствовать свою работу и уделять больше внимания проблемным аспектам.

Топ-10 лучших управляющих компаний:

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ООО УК «СК-ЭКСПЛУАТАЦИЯ»

ООО УК «ВИШНЁВЫЕ САДЫ»

ООО УО «ГОРОЖАНИН»

ООО «УК ГОРОДОК-СЕРВИС»

ООО УК «МЕРВИНСКИЙ»

ООО УЖК «ЗЕЛЁНЫЙ САД — МОЙ ДОМ»

ООО «ЖИЛСЕРВИС РЯЗАНЬ»

ООО «РГО»

ООО «ЗЕЛЁНАЯ РОЩА»

ООО «БЫТРЕМСЕРВИС»

Управляющие компании, занявшие последние места в рейтинге:

ООО УК «НЬЮТОН»

ООО УК «МИР»

ООО УК «АКАДЕМИК»

МБУ «ЖКУ № 22»

ООО «МАГНИТ ПЛЮС»

ООО УК «ОЛИМП СЕРВИС»

ООО «ГУЖК Советского р-на г. Рязани»

МБУ «АРС»

ООО «ЖЭУ-21»

ООО УК «ЦЕНТР»

Рейтинг наглядно показывает, какие управляющие компании демонстрируют высокий уровень работы, а какие — нуждаются в улучшении качества обслуживания.