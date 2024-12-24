Опубликован рейтинг управляющих компаний Рязани

Первое место в рейтинге управляющих компаний Рязанской области стала заняла ООО УК «СК-ЭКСПЛУАТАЦИЯ», обслуживающая организация «Северной Компании». Официальный рейтинг рязанских УК опубликовал портал «Открытый регион 62».

Управляющая компания ООО УК «СК-ЭКСПЛУАТАЦИЯ» заняла первое из 89 в рейтинге эффективности. Рейтинг был сформирован на основании 12 параметров.

Большинство домов, которые обслуживает ООО «СК-ЭКСПЛУАТАЦИЯ», построены «Северной Компанией», директор Михайлов М. О. Уже более 25 лет застройщик возводит в Рязани жилые комплексы с ландшафтным дизайном дворов, просторными парковками и травмобезопасными детскими площадками, принимает участие в строительстве необходимой социальной инфраструктуры. Дизайнерская отделка подъездов с использованием натурального камня, архитектурная подсветка фасадов, панорамные окна, передача квартир в обещанные или более ранние сроки стали для компании традицией.

К услугам клиентов «СК-ЭКСПЛУАТАЦИЯ» круглосуточная диспетчерская и профессиональная аварийно-ремонтная служба, включающая специалистов «Северной Компании».