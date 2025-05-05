Май будет трудным для метеозависимых людей из-за частых геомагнитных возмущений.

В течение месяца ожидаются магнитные бури, достигающие пятого уровня (умеренная буря). Подробный прогноз на май опубликован в интернет-издании «Подмосковье сегодня».

Прогноз по дням и часам

С 5 по 6 мая геомагнитные возмущения достигнут пятого уровня. Затем буря ослабеет до четвёртого уровня (малая буря), который сохранится до вечера пятницы, 9 мая.

Небольшое облегчение наступит лишь на сутки. Уже с 21:00 субботы, 10 мая, и до 21:00 воскресенья, 11 мая, буря снова усилится до пятого уровня.

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С 12 по 15 мая уровень снизится до второго (незначительные возмущения). Однако с 21:00 четверга, 15 мая, начнётся новая буря четвёртого уровня, которая продлится до вечера субботы, 17 мая. Затем на сутки буря усилится до пятого уровня.

С 21:00 воскресенья, 18 мая, установится третий уровень магнитной активности (слабая буря). Серьёзные возмущения снова ожидаются в конце месяца — с 27 по 30 мая уровень поднимется до четвёртого и пятого.

Последствия и меры предосторожности

Во время геомагнитных бурь многие люди ощущают ухудшение самочувствия. Часто возникают головные боли, головокружение, учащённый пульс и перепады давления. Возможна бессонница.

Медики рекомендуют в этот период избегать тяжёлой пищи, снижать уровень стресса и не перегружать себя физически. Также важно следить за артериальным давлением и пульсом. При резком ухудшении состояния следует обратиться к врачу.