Опубликован предварительный перечень рязанских дорог для ремонта в 2023 году

Группа «Дороги Рязанской области» Вконтакте опубликовала предварительный перечень дорожных объектов, которые будут ремонтироваться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» в 2023 году.

Ремонт пройдет в 10 районах Рязанской области. В перечень объектов также включено 18 улиц Рязани, в том числе реконструкция проезда Шабулина и второго участка Северной окружной дороги.

В 32 населенных пунктах региона построят линии искусственного электроосвещения с автоматической системой управления.

Перечень предварительный, будет дополняться в течение года.